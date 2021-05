Milan, per la Champions si mette male: tegola pesante (Di sabato 22 maggio 2021) Atalanta-Milan perde un protagonista. Ante Rebic è a rischio per la gara decisiva per la qualificazione in Champions dei rossoneri di Pioli. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa complicata per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, impegnati domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, devono vincere a tutti i costi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) Atalanta-perde un protagonista. Ante Rebic è a rischio per la gara decisiva per la qualificazione indei rossoneri di Pioli. La corsa alla qualificazione inLeague si fa complicata per ildi Stefano Pioli. I rossoneri, impegnati domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, devono vincere a tutti i costi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 3 - L'ultima volta che #Juventus, #Milan e #Napoli hanno giocato un match di Serie A in contemporanea risale alla g… - PietroMazzara : Domenica mattina ritrovo della #CurvaSud a Milanello per l’ultima carica al #Milan in vista della trasferta di… - AntoVitiello : #Pioli: “E’ la partita della svolta. La squadra è motivata, siamo pronti per dare il massimo. Bisogna fare l'ultimo… - zazoomblog : ATALANTA-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli - News - #ATALANTA-MILAN: #dubbi #formazione - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (0-0) - Tra poco il fischio d'inizio: Amici e amiche di -