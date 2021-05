Milan, Kessie diavolo in corpo: con l'Atalanta 50ª stagionale! (Di sabato 22 maggio 2021) MilanO - Lo chiamano "il Presidente" ma dovrebbero battezzarlo " Stachanov ". Perché Frank Kessiè è il vero maratoneta del calcio italiano. Domani sera a Bergamo, sua penultima residenza calcistica, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021)O - Lo chiamano "il Presidente" ma dovrebbero battezzarlo " Stachanov ". Perché Frank Kessiè è il vero maratoneta del calcio italiano. Domani sera a Bergamo, sua penultima residenza calcistica, ...

Advertising

simondritt : Vinciamo a Bologna e il milan vince 1-0 a bergamo (kessie rigore). Finita - sportli26181512 : Milan, Kessie diavolo in corpo: con l'Atalanta 50ª stagionale!: L'ivoriano, contro la Dea, centrerà il record itali… - sedriano83 : @Rougenoir1978 Ibra 40 anni a 7 milioni kiar un giocatore che aveva fallito alla Atalanta tomori non è del Milan to… - Rougenoir1978 : Vorrei ricordare a tutti quelli che pensano che se non arriviamo quarti il progetto è finito perché nessun giocator… - MilanLiveIT : #Milan, prime mosse per blindare #Kessie ?? Ma il suo agente spara alto ?? -