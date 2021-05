Milan, il nuovo attaccante (dalla Premier) può arrivare grazie a Mourinho (Di sabato 22 maggio 2021) Come riporta il Tempo, il Milan starebbe seguendo Under, di proprietà della Roma, che ha giocato nel Leicester in questa stagione. Dopo il pareggio deludente contro il Cagliari per 0-0, il Milan è costretto a vincere, a meno di una non vittoria di Juventus e Napoli, contro l’Atalanta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) Come riporta il Tempo, ilstarebbe seguendo Under, di proprietà della Roma, che ha giocato nel Leicester in questa stagione. Dopo il pareggio deludente contro il Cagliari per 0-0, ilè costretto a vincere, a meno di una non vittoria di Juventus e Napoli, contro l’Atalanta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

