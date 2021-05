Milan | il futuro di Donnarumma | la Juventus | il Barcellona e le commissioni di Raiola

(Di sabato 22 maggio 2021) E’ sempre più delicata la situazione il casaper quanto riguarda ildel portiere. Il club rossonero è concentrato sul finale di stagione, l’obiettivo fondamentale è quello di conquistare la qualificazione in Champions League e si giocherà tutto nella partita di campionato contro l’Atalanta. La squadra di Pioli non può permettersi di fallire sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. La dirigenza rossonera si è mossa bene nelle ultime sessioni e si è assicurata calciatori di ottimo livello e anche giovani con margini di miglioramento. L’intenzione è quella di chiudere altri colpi in estate. La questioneFoto di Maurizio Brambatti / AnsaLa questione più spinosa in casaè quella legata al portiere. L’estremo difensore si è ...

Novanta minuti per la storia da una parte e per ildall'altra. La memorabile stagione dell'Atalanta si chiude con la sfida d'altissima quota contro il. Seconda contro terza, ma se la Dea è già sicura di partecipare alla prossima Champions ...SUL- 'Quando sono stato dimesso mi avevano prescritto antidepressivi, che ora ho smesso di ... Gli ho risposto che variano a seconda dell'ora in cui giocano il Monza e il'. A La Gazzetta ...Domani sera, domenica 23 maggio alle 20.45, Gigio Donnarumma giocherà forse la partita più importante della sua giovane e brillante carriera: da Atalanta-Milan passa la qualificazione in Champions Lea ...Ambrosini e Adani hanno speso parole di elogio per Dalot, terzino arrivato al Milan in prestito dal Manchester United. Futuro incerto per lui.