Milan-Bologna Primavera 2-0 | fine primo tempo | LIVE NEWS

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - R0SS0N3R1 : RT @MilanPosts: ?? Halftime AC Milan Primavera 2-0 Bologna ??43' Gabriele El Hilali ??45+1' Giovanni Robotti ?? #ForzaMilan - LaraMarsiglia : RT @alabarda67: SBRANATELI (striscione dei tifosi bolognesi prima di Bologna-Juventus) SCANSATEVI (richiesta sui social dei tifosi atalanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bologna

DIRETTAPRIMAVERA (RISULTATO 0 - 0): SPRECA ROCCHI! Inizia il match tra. El Hilali viene imbeccato da Brambilla, il suo tiro trova Molla pronto alla risposta. Buon inizio da ...I bianconeri sono appesi anche ai risultati die Napoli ma prima devono pensare a battere unche "giocherà alla morte. La pressione c'è come c'è sempre stata ma siamo tranquilli, le ...35' Colpo di testa di Rocchi: Jungdal blocca. 29' OCCASIONE MILAN! Missile terra aria di El Hilali da fuori area e palla che prende in pieno la traversa.Diretta Milan Bologna Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 24^ giornata del campionato 1.