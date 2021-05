Mihajlovic: 'Vinciamo per noi, ho sognato Dybala sul dischetto...' (Di sabato 22 maggio 2021) 'Ieri ero in ospedale per fare un esame. Mi hanno addormentato. E ho sognato Dybala sul dischetto. Era rigore netto ed eravamo sullo 0 - 0. Come è andata poi? Mi hanno svegliato, proprio in quel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) 'Ieri ero in ospedale per fare un esame. Mi hanno addormentato. E hosul. Era rigore netto ed eravamo sullo 0 - 0. Come è andata poi? Mi hanno svegliato, proprio in quel ...

