Migranti | terminato lo sbarco dalla Sea Eye a Pozzallo | tutti negativi al tampone

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo lo screening sanitariosono stati imbarcati sulla nave quarantena Aurelia. Per i minori soccorsinave della ong, invece, è stato disposto il trasferimento in un centro in provincia di Ragusa

A bordo 3 donne incinte e 150 minori. Un giro lunghissimo terminato mercoledì, quando la Ong Sea Eye 4 ha ottenuto l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Pozzallo. Uno dei 414 migranti per motivi sanitari è stato portato via da una motovedetta della ... L'emergenza pandemica di Covid-19 non ha cancellato i flussi migratori verso l'Italia ma ha piuttosto evidenziato l'importanza della sicurezza sanitaria e della tutela della ...