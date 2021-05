Migranti, dietro quelle foto “virali” c’è una realtà più complessa che nessuno racconta (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi il tema dei Migranti torna ad essere preponderante e le immagini che raccontano le migrazioni entrano nel nostro contesto quotidiano. Nell’interpretazione del «significato» che veicolano foto, appare necessario rilevare come esse siano parti costitutive di una comunicazione molto più complessa ed eterogenea. È semplicemente intuibile come la società odierna sia più attenta al significato immediato e primario dell’iconografia dello scatto, che a quello della scrittura come mezzo di comunicazione diretta. Ritroviamo fotografie di corpi, visi, abbracci , minori davanti ai nostri occhi, figurazioni che mostrano senza dubbio la verità, ma non tutta la realtà.C’è una storia più grande che esula da quell’autoscatto momentaneo e sul quale l’occhio umano il più delle volte non riesce a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi il tema deitorna ad essere preponderante e le immagini cheno le migrazioni entrano nel nostro contesto quotidiano. Nell’interpretazione del «significato» che veicolano, appare necessario rilevare come esse siano parti costitutive di una comunicazione molto piùed eterogenea. È semplicemente intuibile come la società odierna sia più attenta al significato immediato e primario dell’iconografia dello scatto, che a quello della scrittura come mezzo di comunicazione diretta. Ritroviamografie di corpi, visi, abbracci , minori davanti ai nostri occhi, figurazioni che mostrano senza dubbio la verità, ma non tutta la.C’è una storia più grande che esula da quell’autoscatto momentaneo e sul quale l’occhio umano il più delle volte non riesce a ...

