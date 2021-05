Michelle Visage innamorata di Damiano dei Maneskin (Di sabato 22 maggio 2021) Michelle Visage ha commentato tutta la sera la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. La storica giudice di RuPaul’s Drag Race sembra abbia apprezzato molto la performance della band italiana. Mentre i Maneskin si stavano esibendo la conduttrice ha condiviso una gif di Damiano, aggiungendo l’emoji dello schizzo. Non contenta la Visage ha scritto che il leader dei Maneskin è belloccio: “ITALIA! Io amo segretamente il metal. Oddio, il cantante della band italiana, hot“. Cara Michelle, quanto ti capiamo… https://t.co/ULLi6Yuf34 — Michelle Visage (@MichelleVisage) May 22, 2021 Ugh. Lead singer Italy. HOT — Michelle Visage ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021)ha commentato tutta la sera la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. La storica giudice di RuPaul’s Drag Race sembra abbia apprezzato molto la performance della band italiana. Mentre isi stavano esibendo la conduttrice ha condiviso una gif di, aggiungendo l’emoji dello schizzo. Non contenta laha scritto che il leader deiè belloccio: “ITALIA! Io amo segretamente il metal. Oddio, il cantante della band italiana, hot“. Cara, quanto ti capiamo… https://t.co/ULLi6Yuf34 —(@) May 22, 2021 Ugh. Lead singer Italy. HOT —...

annascrpz : RT @horrorvaacuii: michelle visage che thirsta per i maneskin mi sta facendo spaccare in due ti amo michelle - xscfia : michelle visage che hackera il sistema e ribalta tutto per far vincere i maneskin io ve lo dico - tangledrosess : highlight della serata pure se non guardo l’Eurovision: Michelle Visage che stanna i Måneskin - robertisironman : RT @Alf3rret: Michelle Visage che thirsta malissimo su Damiano una delle cose che non mi sarei mai aspettato di vedere nella vita 2021 anno… - sofiabratz_ : MICHELLE VISAGE RAGA IO FAN NUMERO UNO #Eurovision -

