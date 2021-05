MG - La storia del marchio british - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 22 maggio 2021) Fascinoe capitali asiatici. Si può sintetizzare così il presente della MG, la Casa d'Oltremanica di proprietà della cinese Saic che, dopo averne sfruttato l'immagine sui mercati orientali, punta ora sul potere evocativo dell'Ottagono per vendere le proprie elettriche in Europa. Alcune di queste sono già a listino in Italia, come la EHS, provata per voi su Quattroruote di aprile e in tv, e la ZS EV, da noi guidata nei Paesi Bassi. La rassegna. Del resto, ancora in tanti ricordano con nostalgia i fasti della Morris Garages: un brand noto nel mondo soprattutto per le sue spider d'impostazione britannica, quelle a cui si sarebbe ispirata la Mazda nella creazione della fortunata MX-5, rubando proprio alla MG B il titolo di roadster più venduta di sempre. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, in cui ripercorriamo ladella Casa ...