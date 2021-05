Meteo, weekend tra anticiclone e insidie: piogge al Nord Italia (Di sabato 22 maggio 2021) Anche questo weekend confermerà il trend delle ultime settimane, con un Meteo caratterizzato dall’anticiclone e diverse insidie piovose a Nord del Paese. Il weekend sarà caratterizzato da un altro timido respiro anticiclonico, con il Meteo che però presenterà ancora tante insidie. Infatti mentre nelle regioni del Centro e del Sud il sole inizierà a riscaldare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Anche questoconfermerà il trend delle ultime settimane, con uncaratterizzato dall’e diversepiovose adel Paese. Ilsarà caratterizzato da un altro timido respiro anticiclonico, con ilche però presenterà ancora tante. Infatti mentre nelle regioni del Centro e del Sud il sole inizierà a riscaldare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ItalianAirForce : Meteo #WeekEnd 21-23 Maggio 2021 Puntuali, come ogni venerdì, i nostri previsori meteo sono pronti a dirvi che temp… - messina_oggi : La stagione del risveglio della natura prosegue lungo una fisiologica ciclicità che pone in essere alti e bassi ter… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Serie di #perturbazioni in arrivo tra il #weekend e la prossima #settimana. Ecco le… - Activnews24 : ?? #Meteo: #buongiorno e buon weekend da ActivNews24. Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per oggi sabato… - andreastoolbox : Meteo WEEKEND. tra ANTICICLONE AFRICANO e NUOVI ACQUAZZONI, tutti i dettagli « 3B Meteo -