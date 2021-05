METEO Italia. Ancora instabile, forti temporali lunedì. Caldo solo al Sud (Di sabato 22 maggio 2021) METEO SINO AL 28 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le correnti instabili e l’anticiclone africano si contendono l’Italia. Un’ampia depressione, con perno sulla Mare del Nord, prova ad estendere i propri tentacoli all’area mediterranea, dove deve fare i conti con la rimonta dell’anticiclone subtropicale. Avremo quindi un’Italia divisa in due, con il Sud protetto dall’azione anticiclone che si avvale d’aria più calda. Il flusso nord-africano si contrappone alle correnti più fresche d’origine atlantica. Nel weekend si avvertiranno già gli effetti legati al pressing del flusso oceanico, ma sarà ad inizio settimana che farà irruzione un fronte perturbato più intenso, esaltato ulteriormente dal contrasto dell’aria più fresca con quella molto calda dal Nord Africa. La tendenza per l’inizio della prossima settimana Caldo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 22 maggio 2021)SINO AL 28 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le correnti instabili e l’anticiclone africano si contendono l’. Un’ampia depressione, con perno sulla Mare del Nord, prova ad estendere i propri tentacoli all’area mediterranea, dove deve fare i conti con la rimonta dell’anticiclone subtropicale. Avremo quindi un’divisa in due, con il Sud protetto dall’azione anticiclone che si avvale d’aria più calda. Il flusso nord-africano si contrappone alle correnti più fresche d’origine atlantica. Nel weekend si avvertiranno già gli effetti legati al pressing del flusso oceanico, ma sarà ad inizio settimana che farà irruzione un fronte perturbato più intenso, esaltato ulteriormente dal contrasto dell’aria più fresca con quella molto calda dal Nord Africa. La tendenza per l’inizio della prossima settimana...

