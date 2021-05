Messina, grave incidente Monforte Marina: auto si incastra sotto il guard rail, illeso il guidatore [FOTO] (Di sabato 22 maggio 2021) I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Monforte Marina per un incidente stradale autonomo Oggi alle ore 15,45 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Monforte Marina per un incidente stradale autonomo. Sembra che il conducente del mezzo, mentre percorreva con la sua autovettura la statale in direzione Milazzo, ha perso il controllo ed è andato ad incastrarsi sotto il guard rail. Fortunatamente nessuna conseguenza per il guidatore che è rimasto illeso. La squadra, intervenuta con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, dopo aver messo in sicurezza ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti aper unstradalenomo Oggi alle ore 15,45 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti aper unstradalenomo. Sembra che il conducente del mezzo, mentre percorreva con la suavettura la statale in direzione Milazzo, ha perso il controllo ed è andato adrsiil. Fortunatamente nessuna conseguenza per ilche è rimasto. La squadra, intervenuta conpompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, dopo aver messo in sicurezza ...

