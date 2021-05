Messina | domani l’inaugurazione del Centro Vaccinale al Palarescifina

(Di sabato 22 maggio 2021), sabato 22, alle ore 12, il Sindaco Cateno De Luca presenzierà, insieme all’Assessore per l’Emergenza Covid Dafne Musolino, aldel nuovoallestito nella zona sud della città, sabato 22, alle ore 12, il Sindaco di, Cateno De Luca, presenzierà, insieme all’Assessore per l’Emergenza Covid Dafne Musolino, aldel nuovoallestito nella zona sud della città, presso ila San Filippo, cui prenderanno parte il Commissario all’Emergenza Covid diAlberto Firenze, il Direttore sanitario dell’Asp Bernardo Alagna, ed il Dirigente del Dipartimento Protezione Civile Regione ...

Messina, sabato 22, alle ore 12, il Sindaco Cateno De Luca presenzierà, insieme all'Assessore per l'Emergenza Covid Dafne Musolino, all'inaugurazione del nuovo Centro Vaccinale allestito nella zona sud della città.

Si è svolta nella mattina di venerdì 21 maggio all'Ospedale "Santa Maria della Stella" la cerimonia di consegna della nuova ambulanza donata dalla Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto. Un moderno mezzo...