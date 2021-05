Messi: «Volevo la maglia di Ronaldo. All’inizio piangevo al Barcellona» (Di sabato 22 maggio 2021) Lionel Messi si racconta a cuore aperto: ecco le dichiarazioni del campione argentino sui suoi inizi e sulla passione per il calcio Lionel Messi ha concesso un’intervista fiume al quotidiano argentino Olé. GLI INIZI – «Già dai 4 o 5 anni camminavo con la palla, ricordo le prime partite con i miei fratelli e i cugini più grandi. Ricordo che una volta giocava il gruppo degli ’86, quindi di un anno più grande di me, e mancava una persona, mia nonna chiese di inserirmi. L’allenatore le rispose che era pazza, che ero troppo piccolo e mi avrebbero fatto male. Invece ho giocato, evidentemente ho fatto delle belle cose e alla fine mia nonna disse di comprarmi le scarpe, perché dalla settimana successiva mi avrebbe portato agli allenamenti. E da lì è iniziato tutto. Non ricordo molto di quando ero piccolo, magari ogni tanto vedo qualche video, soprattutto di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Lionelsi racconta a cuore aperto: ecco le dichiarazioni del campione argentino sui suoi inizi e sulla passione per il calcio Lionelha concesso un’intervista fiume al quotidiano argentino Olé. GLI INIZI – «Già dai 4 o 5 anni camminavo con la palla, ricordo le prime partite con i miei fratelli e i cugini più grandi. Ricordo che una volta giocava il gruppo degli ’86, quindi di un anno più grande di me, e mancava una persona, mia nonna chiese di inserirmi. L’allenatore le rispose che era pazza, che ero troppo piccolo e mi avrebbero fatto male. Invece ho giocato, evidentemente ho fatto delle belle cose e alla fine mia nonna disse di comprarmi le scarpe, perché dalla settimana successiva mi avrebbe portato agli allenamenti. E da lì è iniziato tutto. Non ricordo molto di quando ero piccolo, magari ogni tanto vedo qualche video, soprattutto di ...

