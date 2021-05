Mercato Napoli: interesse per Dimarco, su di lui altri due grandi club italiani (Di sabato 22 maggio 2021) Federico Dimarco potrebbe essere un altro obiettivo di Mercato del Napoli, ma il giocatore interessa anche ad altri club. Federico Dimarco, giocatore dell’Hellas Verona, sarebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 maggio 2021) Federicopotrebbe essere un altro obiettivo didel, ma il giocatore interessa anche ad. Federico, giocatore dell’Hellas Verona, sarebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

