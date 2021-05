Meoni | un' altra tragedia | a 18 anni se n' è andata Chiara | figlia dell' ex motociclista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meoni altra

La Gazzetta dello Sport

E adesso a Castiglion Fiorentino, il paese in provincia di Arezzo dove la figlia dell'ex pilota Fabrizio(vincitore di due Dakar e scomparso in gara nel 2005) viveva con la madre Elena e il ......del grande Fabrizio, il pilota scomparso per una caduta alla Parigi - Dakar l'11 maggio 2005. Un destino terribile, beffardo che si accanisce ancora contro una famiglia perbene. Un'...La ragazza aveva 18 anni, era figlia di Fabrizio Meoni, motociclista vincitore di due Dakar e morto in corsa nel 2005. Il funerale domenica 23 maggio a Castiglion Fiorentino ...Un destino terrible, beffardo. Sedici dopo la scomarsa di Fabrizio Meoni per una caduta alla Dakar, è mprta a soli 18 anni la figlia Maria Chiara stroncata da un male incurabile ...