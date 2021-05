Meoni | un' altra tragedia | a 18 anni muore Chiara | figlia di Fabrizio vittima della Dakar 2005

(Di sabato 22 maggio 2021) Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di, 18di, il campione di moto che mor in un incidente durante la Parigi -nel. Una terribile ...

Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Chiara, 18 anni, figlia di Fabrizio, il campione di moto che mor in un incidente durante la Parigi - Dakar nel 2005. Una terribile malattia che ha colpito la giovane, 18 anni compiuti a febbraio, non le ha lasciato scampo e l ha ...Quando, sedici anni fa, aveva perso il babbo, il mitico Fabrizio, in quella maledetta tappa della Dakar, aveva solo 2 anni A ncora un dramma nella famiglia. Chiara, 19 anni e figlia del ...Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Chiara Meoni, 18 anni, figlia di Fabrizio Meoni, il campione di moto che morì in un incidente durante la Parigi-Dakar nel 2005. Una terribile ...Pesante lutto per la famiglia Meoni, che dopo aver perso Fabrizio nel 2005 vede la scomparsa di Chiara, la figli dell’ex pilota ...