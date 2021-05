Meloni: “Lo Stato è diventato un’entità estranea che entra pesantemente nella vita dei cittadini” (Di sabato 22 maggio 2021) L’intervista di Giorgia Meloni rilasciata a Milano Finanza contiene un’analisi molto severa sull’invadenza dello Stato nella vita degli italiani che negli ultimi tempi si è fatta sempre più capillare. La leader di FdI inizia con una citazione. “I romani dicevano: ‘Societas sunt Homines qui ibi sunt’ : ovvero la società, lo Stato, siamo noi. E così dovrebbe essere. Invece lo Stato è diventato un’entità estranea ai cittadini, nella migliore delle ipotesi”, è il ragionamento della Meloni. Meloni: “Agli italiani serve uno Stato che spieghi” Giorgia Meloni chiarisce questa affermazione spiegando come ormai da tempo assistiamo a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) L’intervista di Giorgiarilasciata a Milano Finanza contiene un’analisi molto severa sull’invadenza dellodegli italiani che negli ultimi tempi si è fatta sempre più capillare. La leader di FdI inizia con una citazione. “I romani dicevano: ‘Societas sunt Homines qui ibi sunt’ : ovvero la società, lo, siamo noi. E così dovrebbe essere. Invece loaimigliore delle ipotesi”, è il ragionamento della: “Agli italiani serve unoche spieghi” Giorgiachiarisce questa affermazione spiegando come ormai da tempo assistiamo a ...

