Meghan Markle, dopo l’intervista bomba spunta una foto: “Ha mentito, ecco la prova” (Di sabato 22 maggio 2021) l’intervista di coppia che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey ha sollevato un polverone senza pari. E inevitabilmente ingigantito la frattura con la royal family iniziata già con il trasferimento dei duchi di Sussex negli Usa, la cosiddetta Megxit. Ma era solo l’inizio, perché dopo la morte del principe Filippo, con Harry che si è precipitato ai funerali, il secondogenito di Carlo e Lady Diana è tornato a fare altre rivelazioni ‘choc’ nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show di Oprah per Apple Tv, il presto papà bis (Meghan è incinta di una femminuccia) è stato un vero fiume in piena. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe e alcol per provare a superare il trauma della morte della madre ed è anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021)di coppia che Harry ehanno rilasciato a Oprah Winfrey ha sollevato un polverone senza pari. E inevitabilmente ingigantito la frattura con la royal family iniziata già con il trasferimento dei duchi di Sussex negli Usa, la cosiddetta Megxit. Ma era solo l’inizio, perchéla morte del principe Filippo, con Harry che si è precipitato ai funerali, il secondogenito di Carlo e Lady Diana è tornato a fare altre rivelazioni ‘choc’ nel nuovo programma della più famosa intervistatrice americana. Nel corso di “The Me You Can’t See”, lo show di Oprah per Apple Tv, il presto papà bis (è incinta di una femminuccia) è stato un vero fiume in piena. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe e alcol perre a superare il trauma della morte della madre ed è anche ...

