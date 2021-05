Mega Man the Wily Wars disponibile per il preordine per Mega Drive (Di sabato 22 maggio 2021) Mega Man – The Wily Wars torna in una fantastica Collector’s Edition! Strictly Limited Games è lieta di presentare la nuova versione del RetroBit Publishing. I fan dei giochi retrò impazziranno per questa nuova collezione di Mega Man: The Wily Wars che combina tre fantastici titoli con cui giocare: Mega Man, Mega Man 2 e Mega Leggi su insidethegame.home.blog (Di sabato 22 maggio 2021)Man – Thetorna in una fantastica Collector’s Edition! Strictly Limited Games è lieta di presentare la nuova versione del RetroBit Publishing. I fan dei giochi retrò impazziranno per questa nuova collezione diMan: Theche combina tre fantastici titoli con cui giocare:Man,Man 2 e

