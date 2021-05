Medio Oriente, Biden: soluzione a due Stati è l'unica risposta (Di sabato 22 maggio 2021) Il cessate il fuoco in Medio Oriente al momento regge dopo 11 giorni di raid tra Israele e Hamas ma la tensione resta alta e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Il cessate il fuoco inal momento regge dopo 11 giorni di raid tra Israele e Hamas ma la tensione resta alta e il presidente degliUniti Joe, parlando dalla Casa Bianca in ...

