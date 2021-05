Matrimoni dal 15 giugno, nessun limite all?aperto ma «passaporto» ?e tavoli da quattro (Di sabato 22 maggio 2021) Il Cts ha detto sì, ora toccherà agli sposi. Dal 15 giugno potranno ricominciare le cerimonie nuziali, con banchetti e ricevimenti, addirittura senza limiti di invitati per le feste... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) Il Cts ha detto sì, ora toccherà agli sposi. Dal 15potranno ricominciare le cerimonie nuziali, con banchetti e ricevimenti, addirittura senza limiti di invitati per le feste...

