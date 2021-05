Matera Film Festival | Cronenberg sarà l’ospite d’onore

(Di sabato 22 maggio 2021) Daviddella seconda edizione del, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre prossimo. Quandopresente? Il cineasta canadese, Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018,presente durante tutta la settimana del, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione. In un comunicato è inoltre annunciato che “il programma delsi arricchirà di una retrospettiva a lui completamente dedicata”....

Advertising

CatelliRossella : Cronenberg ospite d'onore al Matera Film Festival - Cinema - ANSA - SimonaCroisette : RT @diaridicinema: E' stato annunciato ieri che il regista canadese #DavidCronenberg sarà l'ospite d'onore al Matera Film Festival. La mani… - Spectra_anna : RT @diaridicinema: E' stato annunciato ieri che il regista canadese #DavidCronenberg sarà l'ospite d'onore al Matera Film Festival. La mani… - _PuntoZip_ : David Cronenberg è l’ospite d’onore della seconda edizione del Matera Film Festival - CeccarelliL_ : David Cronenberg è l’ospite d’onore della seconda edizione del Matera Film Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Matera Film

... al buio delle sale cinematografiche di, set naturale di tante produzioni audiovisive, per partecipare al concorso ''Ulisse su Marte'', promosso dalart internationalfestival (...Sarà David Cronenberg l'ospite d'onore della seconda edizione delfestival, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre prossimo. Il cineasta canadese, Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante ...Con lui parleremo del Matiff, il Matera Art International Film Festival di cui è direttore artistico,della sede distaccata della Scuola nazionale di Cinema che sarà istituita a ...E’ con grande orgoglio che l’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini Matera comunica che Domenica 23 Maggio 2021 alle ore 21,15 andrà in onda, in prima visione su SkyArte il film documentario “Nota ...