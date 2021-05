Martina Miliddi sbarca al GF Vip? La clamorosa indiscrezione che spiazza tutti (Di sabato 22 maggio 2021) La ballerina reduce dal talent show di Canale 5 è stata accostata al GF Vip di Alfonso Signorini, per la prossima stagione. I fan non stanno nella pelle. Se confermata l’indiscrezione che circola in queste ore avrebbe davvero del clamoroso. Dopo aver racimolato un’ondata di likes e approvazioni durante le esibizioni, la ballerina, Martina Miliddi potrebbe abbracciare un nuovo progetto Mediaset. Per ora si tratta di un’ipotesi molto remota, ma se fosse confermata di sicuro avrà dalla sua parte, la meritatissima visibilità. Peccato non sia riuscita a raggiungere il successo finale ad Amici 20, ma poco importa se alla base c’è la stoffa di una professionista del mestiere. Un eventuale accostamento alla prossima edizione del Grande Fratello Vip le farà certamente piacere, con i fan che già si immaginano ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) La ballerina reduce dal talent show di Canale 5 è stata accostata al GFdi Alfonso Signorini, per la prossima stagione. I fan non stanno nella pelle. Se confermata l’che circola in queste ore avrebbe davvero del clamoroso. Dopo aver racimolato un’ondata di likes e approvazioni durante le esibizioni, la ballerina,potrebbe abbracciare un nuovo progetto Mediaset. Per ora si tratta di un’ipotesi molto remota, ma se fosse confermata di sicuro avrà dalla sua parte, la meritatissima visibilità. Peccato non sia riuscita a raggiungere il successo finale ad Amici 20, ma poco importa se alla base c’è la stoffa di una professionista del mestiere. Un eventuale accostamento alla prossima edizione del Grande Fratellole farà certamente piacere, con i fan che già si immaginano ...

noemifelone : RT @pazzaXamici20: il modo in cui vorrei Martina Miliddi su twitter ma voi siete degli stronzi con l’odio in bocca quindi ho anche paura - martieaka : RT @pazzaXamici20: il modo in cui vorrei Martina Miliddi su twitter ma voi siete degli stronzi con l’odio in bocca quindi ho anche paura - akaemarty1 : RT @pazzaXamici20: il modo in cui vorrei Martina Miliddi su twitter ma voi siete degli stronzi con l’odio in bocca quindi ho anche paura - Giuh_h : la storia con Martina Maria Belen Lipa Hamdy Miliddi Mello verrà affrontata nelle sedi opportune e cioè durante le… - pazzaXamici20 : il modo in cui vorrei Martina Miliddi su twitter ma voi siete degli stronzi con l’odio in bocca quindi ho anche paura -