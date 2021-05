Marte, una farfalla blu sul Pianeta rosso. Iniziata l’avventura del rover cinese Zhurong (Di sabato 22 maggio 2021) Una farfalla blu sul suolo del Pianeta rosso. È Iniziata alle 10,40 ora di Pechino la nuova avventura su Marte della Cina quando il suo rover Zhurong ha poggiato le sue ruote sul suolo marziano. L’annuncio della Cnsa, la China National Space Administration è stato rilanciato dall’agenzia cinese Xinhua e l’eco ha fatto rapidamente il giro del mondo. La Cina è il secondo paese dopo gli Stati Uniti a mandare un rover su Marte e Zhurong è il sesto rover a scandagliare il Pianeta rosso dopo Sojourner, Spirit e Opportunity ormai spenti, Curiosity attivo dal 2012 e Perseverance al lavoro dallo scorso febbraio. Tutto è cominciato il 23 luglio 2020 quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Unablu sul suolo del. Èalle 10,40 ora di Pechino la nuova avventura sudella Cina quando il suoha poggiato le sue ruote sul suolo marziano. L’annuncio della Cnsa, la China National Space Administration è stato rilanciato dall’agenziaXinhua e l’eco ha fatto rapidamente il giro del mondo. La Cina è il secondo paese dopo gli Stati Uniti a mandare unsuè il sestoa scandagliare ildopo Sojourner, Spirit e Opportunity ormai spenti, Curiosity attivo dal 2012 e Perseverance al lavoro dallo scorso febbraio. Tutto è cominciato il 23 luglio 2020 quando ...

