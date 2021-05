Marshmello | annunciata la presenza del dj alla cerimonia di apertura della finale di Champions VIDEO

(Di sabato 22 maggio 2021) Uefa e Pepsi hanno annunciato la partecipazione del dj americanodidiLeague Sabato 29 maggio è un giorno molto speciale per tutti i tifosi del grande calcio europeo: è la data in cui si giocherà infatti ladiLeague, tra le inglesi Manchester City e Chelsea. E quest’anno, in occasione, Uefa e Pepsi hanno annunciato che la pluripremiata superstar mondiale, sarà il protagonistadidi, presentata da Pepsi. L’artista e produttore certificato ...

Giunta al suo quinto anno, la cerimonia di apertura presentata da Pepsi, vedràesibirsi in uno spettacolo virtuale di sei minuti con l'utilizzo della più recente tecnologia immersiva. La ...e i Jonas Brothers pubblicano insieme il nuovo singolo Leave Before You Love Me , brano ... che è stataall'inizio di questa settimana e andrà in onda due giorni prima della ...Uefa e Pepsi hanno annunciato la partecipazione del dj americano Marshmello alla cerimonia di apertura della finale di Champions League ...Marshmello e i Jonas Brothers pubblicano insieme il nuovo singolo Leave Before You Love Me, brano che arriva dopo l'annuncio del Remember This Tour della band ...