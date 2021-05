Marracash: 42 anni per il king del rap italiano (Di sabato 22 maggio 2021) Buon compleanno Marracash! Oggi, 22 maggio 2021, compie 42 anni il siciliano Fabio Bartolo Rizzo, noto ai più come Marracash. Sono infatti più di 15 anni che l’uomo si impone sulla scena dell’hip-hop e del rap italiano, raggiungendo le vette delle classifiche ad ogni nuova uscita. Perchè il nome d’arte Marracash? Innanzitutto è bene sottolineare che sebbene Fabio sia siciliano d’origine, la sua famiglia si trasferì a Milano quando lui era ancora molto piccolo. Crebbe nel quartiere periferico di Barona in case popolari di ringhiera, conducendo una vita molto modesta. Era uno dei tipici ragazzi “del ghetto”, tema abbastanza ricorrente nelle sue canzoni. A causa dei tratti del viso e della pelle olivastra veniva chiamato “marocchino”. Da cui, appunto, Marracash. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Buon compleanno! Oggi, 22 maggio 2021, compie 42il siciliano Fabio Bartolo Rizzo, noto ai più come. Sono infatti più di 15che l’uomo si impone sulla scena dell’hip-hop e del rap, raggiungendo le vette delle classifiche ad ogni nuova uscita. Perchè il nome d’arte? Innanzitutto è bene sottolineare che sebbene Fabio sia siciliano d’origine, la sua famiglia si trasferì a Milano quando lui era ancora molto piccolo. Crebbe nel quartiere periferico di Barona in case popolari di ringhiera, conducendo una vita molto modesta. Era uno dei tipici ragazzi “del ghetto”, tema abbastanza ricorrente nelle sue canzoni. A causa dei tratti del viso e della pelle olivastra veniva chiamato “marocchino”. Da cui, appunto,. ...

