Manuel Mercuri | chi è il Tijtoker e perché ha raggiunto tanta popolarità

(Di sabato 22 maggio 2021), chi è il Tiktoker ehanel giro di pochi mesi con milioni di followers(foto Facebook)era già noto nel mondo del web ma negli ultimi mesi haun altissimo livello di successo che nella classifica dei tiktoker in Italia è arrivato a piazzarsi nelle prime dieci posizioni. Ma chi èè diventato così famoso? Romano di nascita, a gennaio scorso, quando aveva compiuto 33 anni contava 3,6 milioni di follower. Oggi li ha quasi raddoppiati e ha7 milioni. Ma cosa “offre” al suo pubblico? È un acrobata e fa ginnastica artistica, ...

Advertising

informazionecs : “Good Time” il singolo d'esordio di Manuel Mercuri, disponibile dal 31 maggio - FixonMagazine : Good Time. A partire dal 31 maggio il singolo di esordio di Manuel Mercuri: MANUEL MERCURI “Good Time” il singolo d… - newsdinapoli : MANUEL MERCURI: disponibile dal 31 maggio “Good Time”, il singolo d’esordio della star di TikTok #Appuntamenti… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Good Time, il singolo d'esordio di Manuel Mercuri - - Scisciano : “Good Time”: il brano d’esordio di Manuel Mercuri, star di Tik Tok: Disponibile dal 31 maggio Napoli, 15 Maggio – S… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Mercuri

Ck12 Giornale

... salirà sul podio anche, acrobata e ballerino nei musical che è diventato famoso sul web e che dirà ciò che gli ha insegnato la madre: 'Non bisogna mai darsi per vinti", saranno alcune ...... Mauro Magi (Passatempo Cycling Team) tra i master 2, Gino(HG Cycling Team) tra i master 3,... quella marchigiana è formata daFiguretti (Superbike Team " esordienti 1°anno), Nicolò ...Italia sì, anticipazioni e ospiti puntata 15 maggio: Marco Liorni ospita il ballerino Manuel Mercuri, Fabrizio Scorza che ha filmato un ...La prima edizione della Cross Country di Acquasanta Terme, prova Top Class FCI per tutte le categorie agonistiche ed amatoriali, è stata un successo e ad esprimere soddisfazione sono stati gli organiz ...