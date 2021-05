Manovre tra gli ex 5S per il nuovo partito: dai “cenacoli” di Morra ai post anti-Draghi su Fb (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi Manovre in corso tra gli ex 5S. Lavorano a fari spenti al loro soggetto politico, partendo dalla costruzione di nuove compagini parlamentari alla Camera e al Senato. Molto attivo, negli ultimi giorni, il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra. L’ex grillino, docente di filosofia, sta provando a tessere i fili dell’operazione, tra un “cenacolo” e l’altro. Incontro tra ex 5S Mercoledì sera, per esempio, attovagliati al ristorante “Margherita” a due passi da Palazzo Madama, c’erano sette, otto ex pentastellati (rigorosamente divisi tra due tavoli, in ossequio alle disposizioni anti-Covid). Tra questi, oltre allo stesso Morra, i deputati Cristian Romaniello, Michele Sodano, Rosa Menga, Raphael Raduzzi. «Abbiamo parlato di filosofia…», si schermisce uno dei commensali. Il giorno dopo è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Grandiin corso tra gli ex 5S. Lavorano a fari spenti al loro soggetto politico, partendo dalla costruzione di nuove compagini parlamentari alla Camera e al Senato. Molto attivo, negli ultimi giorni, il presidente della Commissionemafia Nicola. L’ex grillino, docente di filosofia, sta provando a tessere i fili dell’operazione, tra un “cenacolo” e l’altro. Incontro tra ex 5S Mercoledì sera, per esempio, attovagliati al ristorante “Margherita” a due passi da Palazzo Madama, c’erano sette, otto ex pentastellati (rigorosamente divisi tra due tavoli, in ossequio alle disposizioni-Covid). Tra questi, oltre allo stesso, i deputati Cristian Romaniello, Michele Sodano, Rosa Menga, Raphael Raduzzi. «Abbiamo parlato di filosofia…», si schermisce uno dei commensali. Il giorno dopo è ...

