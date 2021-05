Manchester United, Solskjaer: “Secondo posto ottimo. Siamo cresciuti tanto” (Di sabato 22 maggio 2021) Il Manchester United chiuderà il campionato al Secondo posto.Manchester United, Solskjaer: “Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno”Un risultato convincente, nonostante i tanti punti di distacco dai cugini del City, che fa ben sperare in vista della prossima stagione. A coronare ulteriormente questa stagione ci sarà la finale di Europa League che vedrà i Red Devils sfidare il Villareal. Prima però la società di Manchester se la dovrà vedere contro l'Everton in Premier League. Sulla grande stagione disputata dai suoi ragazzi è tornato il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer, che si è complimentato con tutta la rosa.VIDEO Manchester United, Cavani segna da 40 ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Ilchiuderà il campionato al: “Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno”Un risultato convincente, nonostante i tanti punti di distacco dai cugini del City, che fa ben sperare in vista della prossima stagione. A coronare ulteriormente questa stagione ci sarà la finale di Europa League che vedrà i Red Devils sfidare il Villareal. Prima però la società dise la dovrà vedere contro l'Everton in Premier League. Sulla grande stagione disputata dai suoi ragazzi è tornato il tecnico delloOle Gunnar, che si è complimentato con tutta la rosa.VIDEO, Cavani segna da 40 ...

Advertising

ZZiliani : Solo per rinfrescare la memoria a chi scopre l’avidità di #Raiola che chiede 20 milioni di commissione per… - tancredipalmeri : Oggi leggete su AS, Athletic e Corriere dello Sport che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al Manchester United che… - Ekremkonur : Manchester United and PSG are in the race for Cristiano Ronaldo. #ManchesterUnited #PSG #Ronaldo - maledetto1977 : @Nicol35807036 @stefanoscorpio Anche il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester United - Weltschmerz_xx : RT @delinquentweet: Eden Alene sta cantando con la terza maglia del Manchester United di quest'anno. #Eurovision -