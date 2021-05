Mamma olimpica, da Elisa Di Francisca a Tania Cagnotto (Di sabato 22 maggio 2021) «Sono una #mammatleta». Nel profilo Instagram di Elisa Di Francesca, fiorettista d’oro e d’argento ai giochi olimpici, mamma e atleta stanno insieme. In questi giorni però la mamma viene prima dell’atleta. Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta. È nato Brando, fratello minore di Ettore. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) «Sono una #mammatleta». Nel profilo Instagram di Elisa Di Francesca, fiorettista d’oro e d’argento ai giochi olimpici, mamma e atleta stanno insieme. In questi giorni però la mamma viene prima dell’atleta. Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta. È nato Brando, fratello minore di Ettore.

