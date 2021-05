“Mala Suerte” | Marco Carta gira a Rivabella il nuovo videoclip

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 maggio 2021) L’artista sardo era al Mamì Bistrot perre alcune scene delsingolo “”. La titolare Severine Isabey: “E’ stato un onore avere con noi, per un’intera giornata, un artista sensibile ed un ragazzo di grande umanità come” RIMINI – C’è un pizzico di Rimini nelsingolo di. Ildel brano “”, infatti, è statoto in parte tra le atmosfere parigine del Mamì Bistrot di. La nuova canzone di, dal ritmo latineggiante, si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021. Il brano racconta un mondo dove non esistono limiti, pregiudizi o etichette. “Sono ...