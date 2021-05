Magistrati, il presidente dell’Anm: “Funestati da scandali. Elaborare riforme senza cedere all’emotività” (Di sabato 22 maggio 2021) Una urgente riforma del sistema elettorale per il Csm in un momento delicatissimo in cui il corpo della magistratura rischia di apparire silente. “Siamo Funestati da scandali che su susseguono, e che fanno dire a molti commentatori che la magistratura – ha detto Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm, in apertura del Comitato direttivo centrale – è un corpo malato, l’intera Istituzione è inadeguata, necessita di riforme, radicali, che ne sovvertano l’attuale impianto”. Su questo da parte dell’Associazione nazionale Magistrati non c’è “nessuna inerzia e nessuna distrazione”. Per Santalucia il “rischio di apparire silenti, incomprensibilmente silenti, c’è, ma solo al cospetto di un pubblico distratto o poco consapevole o addirittura non in buona fede“. Il riferimeto di Santalucia è al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Una urgente riforma del sistema elettorale per il Csm in un momento delicatissimo in cui il corpo della magistratura rischia di apparire silente. “Siamodache su susseguono, e che fanno dire a molti commentatori che la magistratura – ha detto Giuseppe Santalucia,, in apertura del Comitato direttivo centrale – è un corpo malato, l’intera Istituzione è inadeguata, necessita di, radicali, che ne sovvertano l’attuale impianto”. Su questo da parte dell’Associazione nazionalenon c’è “nessuna inerzia e nessuna distrazione”. Per Santalucia il “rischio di apparire silenti, incomprensibilmente silenti, c’è, ma solo al cospetto di un pubblico distratto o poco consapevole o addirittura non in buona fede“. Il riferimeto di Santalucia è al ...

