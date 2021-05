M5S, dai post anti-Draghi ai ‘cenacoli’ di Morra: manovre degli ex per nuovo partito (Di sabato 22 maggio 2021) Grandi manovre in corso, fuori dal Movimento 5 Stelle. Gli ex grillini lavorano a fari spenti al loro soggetto politico, partendo dalla costruzione di nuove compagini parlamentari alla Camera e al Senato. Molto attivo, negli ultimi giorni, il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra. L’ex grillino, docente di filosofia, sta provando a tessere i fili dell’operazione, tra un ‘cenacolo’ e l’altro. Mercoledì sera, per esempio, attovagliati al ristorante ‘Margherita’ a due passi da Palazzo Madama, c’erano sette, otto ex pentastellati (rigorosamente divisi tra due tavoli, in ossequio alle disposizioni anti-Covid): tra questi, oltre allo stesso Morra, i deputati Cristian Romaniello, Michele Sodano, Rosa Menga, Raphael Raduzzi. “Abbiamo parlato di filosofia…”, si schermisce uno dei commensali. Il ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Grandiin corso, fuori dal Movimento 5 Stelle. Gli ex grillini lavorano a fari spenti al loro soggetto politico, partendo dalla costruzione di nuove compagini parlamentari alla Camera e al Senato. Molto attivo, negli ultimi giorni, il presidente della Commissionemafia Nicola. L’ex grillino, docente di filosofia, sta provando a tessere i fili dell’operazione, tra un ‘cenacolo’ e l’altro. Mercoledì sera, per esempio, attovagliati al ristorante ‘Margherita’ a due passi da Palazzo Madama, c’erano sette, otto ex pentastellati (rigorosamente divisi tra due tavoli, in ossequio alle disposizioni-Covid): tra questi, oltre allo stesso, i deputati Cristian Romaniello, Michele Sodano, Rosa Menga, Raphael Raduzzi. “Abbiamo parlato di filosofia…”, si schermisce uno dei commensali. Il ...

