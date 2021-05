M O | la tregua regge | ma è molto fragile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : tregua regge

Le armi hanno cessato di sparare da oltre 48 ore. La Casa Bianca ribadisce la priorità di ricostruire Gaza, ma anche l'impegno alla sicurezza di Israele. L'obiettivo è di stabilire l'esistenza di due .Gaza, 22 mag 13:57 -lanella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele per il secondo giorno consecutivo, tra gli sforzi egiziani e Usa per stabilizzarla, mentre la vita riprende gradualmente dopo 11 giorni di ...Regge la tregua nella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele per il secondo giorno consecutivo, tra gli sforzi egiziani e Usa per ...Negli 11 giorni di ostilità, stando alle autorità della Striscia controllata da Hamas, nell'enclave palestinese sono morte 248 persone, compresi 66 minori, e altre 1.948 sono rimaste ferite.