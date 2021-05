“Lungo Reggia Liberato”, movimento Io Firmo per Caserta presenta idea ai cittadini (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un movimento plurale, composto da studenti, insegnanti, commercianti, imprenditori, professionisti di svariati settori, che nell’anno delle elezioni comunali si propone di dare una svolta alla città di Caserta, con soluzioni tanto semplici quanto all’avanguardia perchè frutto di una valutazione basata sulla conoscenza e la competenza. È il movimento Io Firmo per Caserta, attivo già dalla fine del 2020, con una sede nel pieno centro del capoluogo, in piazza Mercato, che oggi e domani presenterà alla cittadinanza, in una mostra dibattito con tanto di grafici e video, la propria idea di città, partendo dalla proposta maggiormente qualificante, ovvero quella del “Lungo Reggia Liberato“, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unplurale, composto da studenti, insegnanti, commercianti, imprenditori, professionisti di svariati settori, che nell’anno delle elezioni comunali si propone di dare una svolta alla città di, con soluzioni tanto semplici quanto all’avanguardia perchè frutto di una valutazione basata sulla conoscenza e la competenza. È ilIoper, attivo già dalla fine del 2020, con una sede nel pieno centro del capoluogo, in piazza Mercato, che oggi e domani presenterà alla cittadinanza, in una mostra dibattito con tanto di grafici e video, la propriadi città, partendo dalla proposta maggiormente qualificante, ovvero quella del ““, ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Lungo Reggia Liberato', movimento Io Firmo per #Caserta presenta idea ai cittadini ** - AppiaPolis : New post (CASERTA DECIDE, GIOVINE: 'SI DEVE PEDONALIZZARE IL LUNGO REGGIA') has been published on AppiaPolis - News… -