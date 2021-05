L’ultimo pensiero della giornata è il più importante | fanne buon uso

Leggi su dilei

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono molti i pensieri che attanagliano la nostra mente durante il giorno. Scadenze da rispettare, progetti da portare al termine, impegni quotidiani e preoccupazioni dominano in maniera persistente la nostra testa. Inutile ribadire l’importanza di staccare, ogni tanto, per recuperare le energie e allontanare tutti quei pensieri negativi che superano di gran lungo quelli positivi. Sappiamo che è così, ed è nostro diritto e dovere cambiamo le cose. Ma c’è una cosa che possiamo fare che, più di ogni altra, può davvero migliorare le giornate a venire. Si tratta di modificare quel, quello che abbiamo prima di andare a dormire, perché è lui il più. Andando a letto con una preoccupazione fissa non farà altro che minare il nostro riposo, generando incubi, più o meno ...