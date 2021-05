Lotta, Europei Under 23 Skopje 2021: eliminato Luca Svaicari, l’Italia chiude con due bronzi (Di sabato 22 maggio 2021) Con la fine della sesta giornata degli Europei Under 23 di Lotta in corso a Skopje, in Macedonia del Nord, si chiude senza ulteriori gioie la rassegna continentale di categoria per l’Italia: definitivamente eliminato nella greco-romana nella categoria di peso olimpica dei -97 kg Luca Svaicari. L’azzurro oggi parte bene ed elimina nel turno di qualificazione agli ottavi l’armeno Albert Yeghikyan, battuto ai punti per 11-9, ma negli ottavi di finale cede il passo all’austriaco Markus Ragginger, che vince ai punti per 7-2. L’austriaco però esce nei quarti e per l’azzurro svanisce così la possibilità di accedere ai ripescaggi. Per l’Italia la rassegna si chiude così con due bronzi, ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Con la fine della sesta giornata degli23 diin corso a, in Macedonia del Nord, sisenza ulteriori gioie la rassegna continentale di categoria per: definitivamentenella greco-romana nella categoria di peso olimpica dei -97 kg. L’azzurro oggi parte bene ed elimina nel turno di qualificazione agli ottavi l’armeno Albert Yeghikyan, battuto ai punti per 11-9, ma negli ottavi di finale cede il passo all’austriaco Markus Ragginger, che vince ai punti per 7-2. L’austriaco però esce nei quarti e per l’azzurro svanisce così la possibilità di accedere ai ripescaggi. Perla rassegna sicosì con due, ...

