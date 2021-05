Lotta al Covid-19, a Terzigno si inaugura il nuovo Centro Vaccinazione (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica, 23 maggio 2021, a Terzigno (Na), presso il Campo Polivalente “Falcone e Borsellino”, sito in Viale dei Pini, sarà inaugurato il Centro Vaccinazione. La struttura è stata resa operativa grazie agli sforzi profusi dal Sindaco del Comune di Terzigno Francesco Ranieri, dai Consiglieri Serafino Ambrosio e Angela Miranda, e dall’Assessore alle Politiche Sanitarie Giuseppe Caputo, i quali, con grande senso civico e un forte rispetto del diritto alla salute dei cittadini, hanno sin da subito attivato una sinergia istituzionale, coinvolgendo l’ASL Napoli 3 Sud e l’Esercito Italiano, che a loro volta hanno garantito sin da subito il massimo supporto affinché nel capoluogo vesuviano sorgesse un nuovo hub vaccinale, che va ad accrescere il numero di quelli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica, 23 maggio 2021, a(Na), presso il Campo Polivalente “Falcone e Borsellino”, sito in Viale dei Pini, saràto il. La struttura è stata resa operativa grazie agli sforzi profusi dal Sindaco del Comune diFrancesco Ranieri, dai Consiglieri Serafino Ambrosio e Angela Miranda, e dall’Assessore alle Politiche Sanitarie Giuseppe Caputo, i quali, con grande senso civico e un forte rispetto del diritto alla salute dei cittadini, hanno sin da subito attivato una sinergia istituzionale, coinvolgendo l’ASL Napoli 3 Sud e l’Esercito Italiano, che a loro volta hanno garantito sin da subito il massimo supporto affinché nel capoluogo vesuviano sorgesse unhub vaccinale, che va ad accrescere il numero di quelli ...

