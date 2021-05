Lorella Cuccarini rivela cosa pensa veramente di Maria De Filippi (Di sabato 22 maggio 2021) Lorella Cuccarini, insegnate di danza nella scuola di Amici, ha dedicato a Maria De Filippi un dolce pensiero. Vediamo insieme cosa ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lCuccarini) Dopo la conclusione di Amici, Lorella Cuccarini tramite i social decide di scrivere una lettera alla conduttrice della trasmissione. Per la prima volta in 20 anni, la showgirl ha fatto parte di questa grande “famiglia”. Purtroppo non abbiamo ancora la certezza della sua partecipazione della prossima edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi. LEGGI ANCHE—>GUENDA GORIA ANNUNCIA: “LA ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 maggio 2021), insegnate di danza nella scuola di Amici, ha dedicato aDeun dolce pensiero. Vediamo insiemeha scritto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@l) Dopo la conclusione di Amici,tramite i social decide di scrivere una lettera alla conduttrice della trasmissione. Per la prima volta in 20 anni, la showgirl ha fatto parte di questa grande “famiglia”. Purtroppo non abbiamo ancora la certezza della sua partecipazione della prossima edizione della trasmissione condotta daDe. LEGGI ANCHE—>GUENDA GORIA ANNUNCIA: “LA ...

