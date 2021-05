L’omicidio di Attanasio, il presidente del Congo: «Arrestati alcuni sospettati per la morte dell’ambasciatore e del carabiniere Iacovacci» (Di sabato 22 maggio 2021) Non si fermano le indagini sulla morte dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al collaboratore del programma alimentare mondiale Moustapha Milambo in un agguato lo scorso 22 febbraio nella provincia orientale del Nord Kivu. Le autorità della Repubblica democratica del Congo «hanno arrestato alcuni sospettati nell’ambito delle indagini sull’attentato di Kibumba». A riferirlo è il presidente del Congo, Felix Tshisekedi, citato dal sito d’informazione Congolese Actualité. Secondo le informazioni raccolte sui sospetti assalitori, a detta del presidente Tshisekedi, sembra accertata la presenza di una ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) Non si fermano le indagini sullaitaliano inLuca, ucciso insieme alVittorioe al collaboratore del programma alimentare mondiale Moustapha Milambo in un agguato lo scorso 22 febbraio nella provincia orientale del Nord Kivu. Le autorità della Repubblica democratica del«hanno arrestatonell’ambito delle indagini sull’attentato di Kibumba». A riferirlo è ildel, Felix Tshisekedi, citato dal sito d’informazionelese Actualité. Secondo le informazioni raccolte sui sospetti assalitori, a detta delTshisekedi, sembra accertata la presenza di una ...

Advertising

giusmo1 : Congo, il presidente annuncia: 'Arresti per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e del… - LaStampa : Primi arresti in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio - Agenzia_Italia : Arresti in Congo per l'omicidio di Attanasio e Iacovacci - AdvancedNikita : RT @GiorgiaMeloni: Seguiamo con attenzione le notizie che arrivano dal Congo, dove sarebbero stati arrestati alcuni sospettati per l'omicid… - GuidoCrosetto : RT @GiorgiaMeloni: Seguiamo con attenzione le notizie che arrivano dal Congo, dove sarebbero stati arrestati alcuni sospettati per l'omicid… -