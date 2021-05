Lombardia zona bianca, quando? Spunta la data del 14 giugno (Di sabato 22 maggio 2021) Milano - Lunedì 24 maggio l'Italia si sveglierà in zona gialla. Anche la Valle d'Aosta , infatti, ultima regione arancione, passerà nella fascia con minori restrizioni. Ma il calo costante dei ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 22 maggio 2021) Milano - Lunedì 24 maggio l'Italia si sveglierà ingialla. Anche la Valle d'Aosta , infatti, ultima regione arancione, passerà nella fascia con minori restrizioni. Ma il calo costante dei ...

Advertising

Corriere : Lombardia zona bianca, da quando? La data chiave del 14 giugno. «Vaccinato il 41%» - du00 : @paolorm2012 concordo. l anno scorso a luglio era tutt strampalato (come speranza), perche' in lombardia generalmen… - infoitsalute : Lombardia zona bianca, da quando? La data chiave del 14 giugno - qn_giorno : #Lombardia zona bianca, quando? Spunta la data del 14 giugno - marradr : @diabolicus23 @donalduck70 E anche in zona arancio, dove la Lombardia ha passato gran parte dell'inverno. Ripeto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona Lombardia zona bianca, quando? Spunta la data del 14 giugno Zona bianca dal 31 maggio Zona bianca dal 7 giugno Zona bianca dal 14 giugno E la Lombardia? Le regole per entrare nella zona bianca Le regole della zona bianca Il primo esperimento, la Sardegna Zona ...

Covid Italia oggi, contagi e news regioni: bollettino 22 maggio ... sabato 22 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione: dalla Lombardia al Lazio,... Le news sui nuovi casi e i morti mentre nel Paese, che da lunedì sarà tutto in zona gialla, ...

Ufficiale, confermata la zona gialla in Lombardia Fanpage.it Lombardia zona bianca, quando? Spunta la data del 14 giugno Italia in 'giallo' da lunedì 24 maggio. Ma alcune regioni puntano ad allentare ancora di più le misure restrittive: tutte le ipotesi ...

Covid, l’Italia tutta gialla da lunedì 24 maggio, anche la Valle D’Aosta. ORDINANZA Da lunedì 24 maggio l'Italia sarà tutta in zona gialla, mentre ci sono più regioni che si apprestano entro la metà di giugno a passare in zona bianca.

bianca dal 31 maggiobianca dal 7 giugnobianca dal 14 giugno E la? Le regole per entrare nellabianca Le regole dellabianca Il primo esperimento, la Sardegna...... sabato 22 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione: dallaal Lazio,... Le news sui nuovi casi e i morti mentre nel Paese, che da lunedì sarà tutto ingialla, ...Italia in 'giallo' da lunedì 24 maggio. Ma alcune regioni puntano ad allentare ancora di più le misure restrittive: tutte le ipotesi ...Da lunedì 24 maggio l'Italia sarà tutta in zona gialla, mentre ci sono più regioni che si apprestano entro la metà di giugno a passare in zona bianca.