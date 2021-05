Lo strano caso di un paese di populismi che ha trasformato il populismo in un nuovo tabù (Di sabato 22 maggio 2021) Qualcuno era populista perché guardava solo Rete 4. Era populista perché vedeva la Cina o il Venezuela o l’Ungheria di Orbán o l’America di Trump come una promessa. Qualcuno era populista perché “è pazzesco, è la deflagrazione di un’epoca, è l’apocalisse dell’informazione, della tv, degli intellettuali, dei giornalisti” (Beppe Grillo sulla vittoria di Trump, 2017). Qualcuno era populista perché non c’era niente di meglio e perché chi era “contro”, era populista. Qualcuno era populista perché prendeva l’autobus e andava a piedi. Era populista perché “la decrescita felice” e la “disintermediazione”. Perché l’Europa, i poteri forti, la casta, le auto blu, i vitalizi, i voli di stato, i jet privati. Qualcuno era populista perché i “giornaloni”. Qualcuno era populista perché “Le Iene”, “Striscia la notizia”, “Piazzapulita”, “Non è l’Arena”. Qualcuno era populista perché laureato presso ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Qualcuno era populista perché guardava solo Rete 4. Era populista perché vedeva la Cina o il Venezuela o l’Ungheria di Orbán o l’America di Trump come una promessa. Qualcuno era populista perché “è pazzesco, è la deflagrazione di un’epoca, è l’apocalisse dell’informazione, della tv, degli intellettuali, dei giornalisti” (Beppe Grillo sulla vittoria di Trump, 2017). Qualcuno era populista perché non c’era niente di meglio e perché chi era “contro”, era populista. Qualcuno era populista perché prendeva l’autobus e andava a piedi. Era populista perché “la decrescita felice” e la “disintermediazione”. Perché l’Europa, i poteri forti, la casta, le auto blu, i vitalizi, i voli di stato, i jet privati. Qualcuno era populista perché i “giornaloni”. Qualcuno era populista perché “Le Iene”, “Striscia la notizia”, “Piazzapulita”, “Non è l’Arena”. Qualcuno era populista perché laureato presso ...

