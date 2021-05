Lo Stato non finanzierà la biodinamica, anche se tutti scrivono il contrario (Di sabato 22 maggio 2021) Leggendo testate nazionali ma anche organi di informazione specializzati, come l’Informatore Agrario, sembra proprio che il parlamento europeo abbia approvato una legge che finanzia le pratiche esoteriche dell’agricoltura biodinamica. Per fare più rumore e click, si specifica che la legge permettere di usare i fondi europei per mettere in atto le pratiche più contestate e meno scientifiche di questa pratica agricola che ha origine dalle riflessioni del pensatore Rudolf Steiner. Il corno letame usato come baluardo dalla scienza, che lo ritiene una pratica esoterica opposta e inconciliabile con qualunque dato scientifico. E via di nuova polemica, con centinaia di interventi pro e contro, di dibattito, di opinioni. Nessuno che, però, si prenda la briga di verificare la notizia alla fonte, e di capire se e cosa finanzierà questa nuova ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 maggio 2021) Leggendo testate nazionali maorgani di informazione specializzati, come l’Informatore Agrario, sembra proprio che il parlamento europeo abbia approvato una legge che finanzia le pratiche esoteriche dell’agricoltura. Per fare più rumore e click, si specifica che la legge permettere di usare i fondi europei per mettere in atto le pratiche più contestate e meno scientifiche di questa pratica agricola che ha origine dalle riflessioni del pensatore Rudolf Steiner. Il corno letame usato come baluardo dalla scienza, che lo ritiene una pratica esoterica opposta e inconciliabile con qualunque dato scientifico. E via di nuova polemica, con centinaia di interventi pro e contro, di dibattito, di opinioni. Nessuno che, però, si prenda la briga di verificare la notizia alla fonte, e di capire se e cosaquesta nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Stato non Musetti non ce la fa: si piega a Tsitsipas, ma solo in tre set La semifinale nel torneo Atp 250 di Lione resterà una tappa importante nel cammino di Lorenzo Musetti, anche se il toscano non è stato in grado di raggiungere il suo primo match per il titolo in una prova del Tour maggiore. Di fronte a colui che lo aveva già stoppato sul cemento di Acapulco, il greco Stefanos Tsitsipas, ...

Nba, sorpresa: Warriors ko in casa, Memphis ai playoff ...non e' stata cosi' e la squadra piu' giovane della Nba ha piegato i Warriors nonostante la solita grande prestazione di Steph Curry, che ha firmato 39 punti. Fra i Grizzlies il migliore e' stato ...

A2A, non è più tempo di fusioni. «Asse con lo Stato per il Sud» Il Sole 24 ORE Cassano| UDC: ristori ai commercianti, nulla è stato dato! Un fondo di 600 milioni destinato ai Comuni per la riduzione della Tari ai commercianti, con soddisfazione possiamo dire che è passata la linea UDC. La propost ...

Lecce, Corvino: "Non è stato una decisione facile esonerare Corini" Nella conferenza stampa in casa Lecce tenuta questa mattina è intervenuto anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino: “Non è.

