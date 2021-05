LIVESCORE – Verona-Milano 13-11 | playoff Serie A2 2020 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Il live e latestuale della sfida tra Scaligerae Urania, compagini presenti nel tabellone Argento, valida per il primo turno deidellaA2. Primo confronto dellasul palcoscenico veronese, fondamentale per indirizzare immediatamente il confronto da una parte o dall’altra. Chi riuscirà a prevalere? Sportface.it accompagnerà i propri lettori con unaggiornato in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LASCALIERA-URANIA13-11 5? – 2/2 di Pini dalla lunetta, i padroni di casa mantengono un prezioso vantaggio. 13-11. 3? – Tripla di Tommasini, scaligeri sul +2. 7-5. 1? – Match immediatamente in ...