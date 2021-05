LIVE – Torino-Mantova 41-28, gara-1 Playoff Serie A2 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 22 maggio 2021) Reale Mutua Torino e Staff Mantova si sfidano in gara-1 dei Playoff di Serie A2 2020/2021 di basket. Le due compagini impegnate nel tabellone argento per la Serie di quarti di finale hanno avuto stagioni differenti. I piemontesi infatti arrivano al torneo da secondi della classe e hanno grandi prospettive. Sabato 22 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Torino-Mantova 41-28 17? Canestro di Cappelletti, vale il 41-28. 15? Da tre anche Ghersetti, prova ad accorciare Mantova ma è dura. 14? Tripla di Alibegovic, vale il 35-20 per la Reale Mutua. 12? Entrambi a segno i liberi di Toscano, punteggio sul 28-18. FINE PRIMO QUARTO ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Reale Mutuae Staffsi sfidano in-1 deidiA2di basket. Le due compagini impegnate nel tabellone argento per ladi quarti di finale hanno avuto stagioni differenti. I piemontesi infatti arrivano al torneo da secondi della classe e hanno grandi prospettive. Sabato 22 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA41-28 17? Canestro di Cappelletti, vale il 41-28. 15? Da tre anche Ghersetti, prova ad accorciarema è dura. 14? Tripla di Alibegovic, vale il 35-20 per la Reale Mutua. 12? Entrambi a segno i liberi di Toscano, punteggio sul 28-18. FINE PRIMO QUARTO ...

