LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Jonathan Rea a caccia della centesima vittoria (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Questa la classifica completa della Superpole: 1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’48.458 5 +1.354 +2.389 +3.740 298 309 1’48.458 2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’48.733 +0.275 6 +0.487 +3.224 +7.521 2’32.123 95 317 1’48.733 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’48.840 +0.382 5 PIT IN 301 309 1’48.840 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.890 +0.432 5 +11.465 +14.481 +16.174 2’06.013 308 312 1’48.890 5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’49.069 +0.611 5 +3.501 +7.924 234 311 1’49.069 6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’49.155 +0.697 5 +0.151 +0.250 +0.514 1’49.155 309 314 1’49.155 7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’49.185 +0.727 4 +17.918 +20.166 309 311 1’49.185 8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’49.246 +0.788 5 +10.941 +13.781 +16.031 2’11.538 195 313 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Questa la classifica completaSuperpole: 1 1 REAKawasaki ZX-10RR 1’48.458 5 +1.354 +2.389 +3.740 298 309 1’48.458 2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’48.733 +0.275 6 +0.487 +3.224 +7.521 2’32.123 95 317 1’48.733 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’48.840 +0.382 5 PIT IN 301 309 1’48.840 4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’48.890 +0.432 5 +11.465 +14.481 +16.174 2’06.013 308 312 1’48.890 5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’49.069 +0.611 5 +3.501 +7.924 234 311 1’49.069 6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’49.155 +0.697 5 +0.151 +0.250 +0.514 1’49.155 309 314 1’49.155 7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’49.185 +0.727 4 +17.918 +20.166 309 311 1’49.185 8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’49.246 +0.788 5 +10.941 +13.781 +16.031 2’11.538 195 313 ...

