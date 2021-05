LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: il sabato del MotorLand si apre con la FP3! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43 Il programma prevede alle ore 9.00 la FP3 (di 30 minuti) quindi alle ore 11.10 si andrà in scena per la superpole, che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che scatterà come sempre alle ore 14.00, per andare ad assegnare i primi 25 punti della stagione. 8.40 Buongiorno e benvenuti al MotorLand, tra 20 minuti prenderà il via il sabato del GP di Aragon della Superbike. La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Il programma e come seguire in tv il weekend – Chi saranno i favoriti per il titolo? – La preview del weekend di Aragon Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del round di Aragon (Spagna) primo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.43 Il programma prevede alle ore 9.00 la FP3 (di 30 minuti) quindi alle ore 11.10 si andrà in scena per la superpole, che andrà a comporre la griglia di partenza di Gara-1, che scatterà come sempre alle ore 14.00, per andare ad assegnare i primi 25 punti della stagione. 8.40 Buongiorno e benvenuti al, tra 20 minuti prenderà il via ildel GP didella. La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Il programma e come seguire in tv il weekend – Chi saranno i favoriti per il titolo? – La preview del weekend diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldel round di(Spagna) primo ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Superbike Superbike ad Aragon (Spagna): calendario, orari e guida tv Al Motorland di Aragon questo fine settimana saranno in pista le tre classi: World Superbike, ... Il programma del round di Aragon, live su Sky Sport MotoGP Venerdì 21 maggio WorldSBK FP1 " 10:30 - 11:...

Superbike, BMW: presentata la M 1000 RR 2021. Il ruggito della BMW: nella settimana in cui prende il via il Mondiale di Superbike 2021, la Casa tedesca ha presentato le nuove moto. Svelate le M 1000 RR di Tom Sykes e ... tutto il Mondiale live su ...

LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Davies firma il miglior tempo nella FP2, 7° tempo per Rinaldi OA Sport LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: FP3, superpole e gara in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della FP1 - La cronaca della FP2 - Il programma e come seguire in tv il weekend - Chi saranno i favoriti per il titolo? - La preview del weekend di ...

Superbike | Round Aragon, FP2: Davies primo con Razgatlioglu leader nella combinata La prima giornata del Round Pirelli Aragon del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2021 vede in testa alla classifica combinata delle FP Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), dav ...

