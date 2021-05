LIVE – Real Madrid-Villarreal 0-1, Liga 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 22 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Real Madrid-VillarReal, match valido per l’ultima giornata della Liga 2020/2021. I blancos si giocano la vittoria del campionato spagnolo, ma dovranno battere il sottomarino giallo e sperare che i cugini dell’Atletico vengano fermati dal Valladolid. Dunque testa al campo, ma anche alle radioline. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 22 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV LA DIRETTA DI VALLADOLID-ATLETICO Madrid Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo Reale. Real Madrid: Courtois, Militao, Varane, Benzema, Modric, Asensio, Casemiro, Valverde, Odriozola, Vinicius, Miguel. VILLARReal: Rulli, ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ladi-Villar, match valido per l’ultima giornata della. I blancos si giocano la vittoria del campionato spagnolo, ma dovranno battere il sottomarino giallo e sperare che i cugini dell’Atletico vengano fermati dal Valladolid. Dunque testa al campo, ma anche alle radioline. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 22 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV LADI VALLADOLID-ATLETICOSportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe.: Courtois, Militao, Varane, Benzema, Modric, Asensio, Casemiro, Valverde, Odriozola, Vinicius, Miguel. VILLAR: Rulli, ...

Advertising

vocidicitta : Articolo modificato: LIVE Vdc, Valladolid e Villarreal in vantaggio su Atletico e Real Madrid! - vocidicitta : Articolo modificato: LIVE Vdc, Valladolid in vantaggio sull’Atletico Madrid! - vocidicitta : Articolo modificato: LIVE Vdc, Real Madrid e Atletico Madrid si giocano La Liga - vocidicitta : Nuovo articolo: LIVE Vdc, Real Madrid e Atletico Madrid si giocano La Liga - virgoanthem : che vedo questo tizio in live, l'ho visto sempre alterato e sul punto di guerra, trovo ridicolo cercare di risolver… -